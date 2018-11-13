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Суд оставил в силе приговор драматургу Николаю Коляде

Общество

Режиссёр просил заменить наказание на судебный штраф

Суд оставил в силе приговор драматургу Николаю Коляде
Иван Абатуров
Николай Коляда

Екатеринбург, 13 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Режиссёр Николай Коляда не сумел добиться изменения приговора. Свердловский областной суд оставил акт Кировского райсуда Екатеринбурга без изменения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Режиссёр просил заменить приговор на судебный штраф и прекратить уголовное преследование. Но облсуд отказал ему в этом.

Таким образом, Николай Коляда будет отбывать 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, режиссёр был осуждён за ДТП, повлекшее по неосторожности причинение здоровью человека тяжкого вреда. Своей вины он не оспаривал. Всё произошло летом 2017 года. На загородной трассе его автомобиль развернуло и затем в него врезался другой автомобиль. Пассажир последнего получил тяжёлые травмы, но затем практически поправился.

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