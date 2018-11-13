«Создатель легенд стал одной из них»: актёры скорбят по Стэну Ли

Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался Стэн Ли — американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов. Интернет-сообщество выражает свои соболезнования семье Либера (настоящее имя Стэна Ли), а актёры, сыгравшие популярных супергероев в кино, присоединяются к трауру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Долгое время Стэн Ли занимал пост президента издательства Marvel Comics и принимал участие в создании практических всех кинокартин компании. Исполнители ролей в фильмах «Мстители», «Люди Икс», сериале «Одарённые» и в видеоиграх Marvel Comics скорбят по писателю и выражают свои соболезнования. Также актёры цитируют знаменитый девиз Стэна Ли — Excelsior! («Всё выше!»)

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«Я обязан тебе всем. Покойся с миром, Стэн», — пишет Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного Человека в кинофраншизе «Мстители».

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"Мы потеряли настоящего гения. Стэн Ли был силой, стоявшей у истоков супергеройского движения. Я горд быть частью его наследия и тем, что смог воплотить в жизнь одного из его персонажей», — пишет Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи в кинофраншизе «Люди Икс».

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«Спасибо тебе, великая легенда. Мы будем скучать по тебе. Без тебя, меня бы здесь не было», — сообщает Себастьян Стэн, исполнитель роли Зимнего Солдата в кинофраншизе «Мстители».

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1062066692631732224

Другого такого человека больше не будет. Десятилетиями он дарил приключения, уверенность, вдохновение, силу, дружбу и радость как молодым, так и взростым людям. Он источал любовь и доброту, и оставит неизгладимый след в очень, очень, очень многих жизнях. «Всё выше», — пишет Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америка в кинофраншизе «Мстители».

https://twitter.com/wlsalyers/status/1062059471831093248

Создатель легенд стал одной из них», — сообщает Уильям Сольерс, исполнитель роли Доктор Осьминога в игре Spider Man.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стэн Ли скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 95 лет. В течение последних нескольких лет Либер страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией. За свою продолжительную творческую карьеру Стэн Ли создал множество комиксов. Именно он является автором Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных вымышленных героев. Киностудия Marvel экранизировал почти все комиксы Стэна Ли, а сам он с 2004 по 2018 годы снимался в роли камео в этих экранизациях.

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