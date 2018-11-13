У фельдъегерей Казахстана появился собственный праздник

Астана, , 10:46 — REGNUM В Казахстане появился новый профессиональный праздник — День государственной фельдъегерской службы. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

День государственно фельдъегерской службы будет праздноваться 20 декабря. Отметим, что фельдъегерская служба Казахстана занимается доставкой особо важной, секретной и правительственной корреспонденции органов государственной власти, правительственных учреждений и высшего военного командования.

Напомним, в декабре 2018 года жителей Казахстана ждет четыре праздничных выходных дня: с 1 по 3 декабря в республике отмечается День первого президента Казахстана, 18 декабря — День независимости.

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