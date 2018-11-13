Экс-главе дагестанского ФОМС в третий раз продлили срок ареста

Махачкала, , 10:31 — REGNUM Кировский районный суд города Махачкалы продлил срок ареста Магомеду Сулейманову — бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Мужчина пробудет под стражей ещё три месяца, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, Сулейманов был задержан 18 августа 2018 года. В этот же день его заключили под стражу на два месяца — до 17 октября. Однако 15 октября срок ареста был продлен еще на месяц.

По версии обвинения, чиновник создал организованную преступную группу, которая на протяжении восьми лет предоставляла медучреждениям поддельные документы. На их основании перечислялись средства фонда страховым компаниям, возглавляемым аффилированными лицами, за якобы оказанные медицинские услуги. За восемь лет — с 2010 по 2018 годы — преступная группа «заработала» более 210 млн рублей.

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12 ноября Кировский районный суд Махачкалы в третий раз продлил срок ареста Сулейманову — на этот раз до 17 февраля 2019 года. Решение обосновано тем, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться или препятствовать объективному расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Дагестана Владимир Васильев признался телеканалу РБК, что республика с 2015 года задолжала субъектам России более 600 млн рублей по линии ОМС за оказанные жителям регион медицинские услуги.

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Республика, по словам политика, пока не имеет возможности погасить задолженность, так как региональный ФОМС полностью разворован по вине недобросовестных чиновников.