Вторник, 13 Ноября 2018 года
11:17:45 МСК

Ярославский губернатор просит Путина не строить ЦБК на Рыбинском море

Общество

Он считает, что это сведет на нет проект по возрождению Волги

Ярославский губернатор просит Путина не строить ЦБК на Рыбинском море
Иллюстрация: Страница Дмитрия Миронова в Facebook
Дмитрий Миронов

Ярославль, 13 ноября 2018, 11:06 — REGNUM  Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил письмо Владимиру Путину, в котором просит не строить целлюлозный комбинат в Череповецком районе Вологодской области. Факт направления письма подтвердила пресс-секретарь Дмитрия Миронова Анастасия Харитонова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комбинат по производству целлюлозы в акватории Рыбинского водохранилища планирует построить ООО «СВЕЗА-лес». В настоящее время идет общественное обсуждение технического задания для подготовки проекта.

Ярославский губернатор полагает, что строить комбинат нельзя. Состояние Волги и так вызывает тревогу.

Строительство целлюлозного завода однозначно окажет негативное влияние на состояние природной окружающей среды и благополучие населения Вологодской и Ярославской областей. Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — говорится в письме Дмитрия Миронова на имя Владимира Путина.

Дмитрий Миронов пишет, что целлюлозный комбинат является предприятием 1 категории воздействия на окружающую среду. По инициативе Ярославской области разработан паспорт проекта сохранения Волги, в реализации проекта принимают участие 15 регионов. Из логики письма следует, что строительство комбината сведет на нет эти усилия.

Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности реализации данного проекта или о переносе места строительства на другую площадку», — пишет Дмитрий Миронов Владимиру Путину.

В социальных сетях размещено обращение Дмитрия Миронова с резолюцией Владимира Путина, направленное министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину: «рассмотреть и доложить» и подписью президента. В пресс-службе ярославского губернатора не смогли подтвердить подлинность резолюции.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый ЦБК в Вологодской области обойдется более чем в 2 млрд долларов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить