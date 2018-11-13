Ярославский губернатор просит Путина не строить ЦБК на Рыбинском море

Ярославль, , 11:06 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил письмо Владимиру Путину, в котором просит не строить целлюлозный комбинат в Череповецком районе Вологодской области. Факт направления письма подтвердила пресс-секретарь Дмитрия Миронова Анастасия Харитонова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комбинат по производству целлюлозы в акватории Рыбинского водохранилища планирует построить ООО «СВЕЗА-лес». В настоящее время идет общественное обсуждение технического задания для подготовки проекта.

Ярославский губернатор полагает, что строить комбинат нельзя. Состояние Волги и так вызывает тревогу.

Строительство целлюлозного завода однозначно окажет негативное влияние на состояние природной окружающей среды и благополучие населения Вологодской и Ярославской областей. Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — говорится в письме Дмитрия Миронова на имя Владимира Путина.

Дмитрий Миронов пишет, что целлюлозный комбинат является предприятием 1 категории воздействия на окружающую среду. По инициативе Ярославской области разработан паспорт проекта сохранения Волги, в реализации проекта принимают участие 15 регионов. Из логики письма следует, что строительство комбината сведет на нет эти усилия.

Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности реализации данного проекта или о переносе места строительства на другую площадку», — пишет Дмитрий Миронов Владимиру Путину.

В социальных сетях размещено обращение Дмитрия Миронова с резолюцией Владимира Путина, направленное министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину: «рассмотреть и доложить» и подписью президента. В пресс-службе ярославского губернатора не смогли подтвердить подлинность резолюции.

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