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На Сахалине определены три имени для аэропорта областной столицы

Общество

Всего по аэропорту Южно-Сахалинска проголосовали около 800 человек

Южно-Сахалинск, 13 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Выбраны три имени, одно из которых будет носить международный аэропорт Южно-Сахалинска. Об этом свидетельствуют данные голосования по проекту «Великие имена России».

В ходе голосования на сайте проекта наибольшее количество голосов жителей России набрали имена знаменитых мореплавателей Ивана Крузенштерна и Геннадия Невельского. Также в тройку финалистов вошло имя знаменитого российского писателя Антона Чехова. Отмечается, что всего по аэропорту Южно-Сахалинска проголосовали около 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные гавани Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока борются за право носить имя адмирала Геннадия Невельского. Кроме того, аэропорты Благовещенска, Владивостока и Хабаровска претендуют на получение имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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