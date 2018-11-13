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Отравление школьников в Челябинске: найдены нарушения

Общество

СКР ведёт проверку

Челябинск, 13 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  В Челябинске прокуратура завершила проверку по факту отравления учащихся школы №59. В ходе неё обнаружены факты нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Дети отравились в октябре. Всего после посещения столовой в больницу доставили троих школьников.

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Как установили сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора, услуги по питанию учеников школе оказывает АО «Уральский комбинат питания». Руководству комбината и школы внесены соответствующие представления.

Кроме того, свою проверку проводит Тракторозаводский районный отдел СКР.

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