В суды Оренбуржья подано 61 тыс. исков по взысканию долгов за энергоресурсы

Оренбург, , 10:23 — REGNUM Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с начала 2018 года направил в суд 61 тыс. исков по взысканию долгов за энергоресурсы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье, из них 38 тыс. исков касаются долгов за тепловую энергию и горячее водоснабжение на сумму 406 млн рублей.

По долгам за электроэнергию в суд предъявлено более 23 тыс. исков на сумму 111 миллионов рублей. Решением суда выставлено порядка 50 тыс. исполнительных листов на сумму 448 млн рублей.

По данным энергетиков, ежемесячно энергосбытовая компания в Оренбургской области направляет в суд свыше 6 тыс. исков по долгам за энергоресурсы. Средняя сумма иска по электроэнергии составляет 5 тыс. рублей, по теплу — 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население трёх городов региона задолжало энергетикам за тепло и электричество более 2 млрд рублей.

Стоит отметить, что коллекторские агентства активно проявляют интерес к таким долгам жителей. Коллекторы хотят взять взимание долгов за услуги ЖКХ в свои руки. При этом ресурсоснабжающие организации не противятся такой инициативе. В частности, Группа «Т Плюс» положительно оценивает тенденцию к найму профессиональных коллекторов, поскольку своих на борьбу с неплатежами многочисленной группы должников не хватает.

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