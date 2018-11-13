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В Саратове за хищения осужден бизнесмен

Общество

«Приговором суда ему (обвиняемому) назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы»

Саратов, 13 ноября 2018, 10:19 — REGNUM  В Саратове суд вынес приговор генеральному директору ЗАО «Барель», который был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Саратовской области.

«Приговором суда ему (обвиняемому) назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2008 года гендиректор ЗАО «Барель» заключил госконтракт на реконструкцию восьмиэтажного административного здания с управлением Роснедвижимости по Саратовской области.

Отмечается, что предприниматель в течение 12 месяцев представил акты выполненных работ, а заказчик на основании представленных документов произвел оплату. Общая стоимость невыполненных работ, включенных в акты, превысила 30 млн рублей.

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