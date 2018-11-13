Федеральную службу по делам несовершеннолетних просят создать петербуржцы

Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Представители общественного движения «За безопасность», объединяющего профессионалов в области охранной деятельности в Петербурге, предлагают создать в России Федеральную службу по делам несовершеннолетних (ФСДН), а также соответствующее Главное управление в рамках МВД России. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в пресс-службе движения.

Как полагают авторы идеи, это позволит выстроить единую госполитику в отношении подрастающего поколения, работа с которым сейчас никем не координируется и фактически провалена.

Поводом для появления инициативы стали последние трагические события с участием подростков и молодых людей, в том числе расстрел учащихся и сотрудников в колледже в Керчи и теракт в здании ФСБ в Архангельске, а также задержание подростка с самодельной бомбой в Москве. Кроме того, в Петербурге большой резонанс вызвали нападения групп подростков, объединенных уголовной субкультурой АУЕ, на граждан в центре города.

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По мнению руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, «основу штата сотрудников ФСДН должны составлять профессиональные психологи и педагоги, женщины, имеющие также юридическое образование и навыки, присущие сотрудникам полиции».

Эксперт подчеркивает, что такая служба, в случае ее создания, должна стать единым государственным органом по работе с подростками, профилактике среди них правонарушений, защите прав несовершеннолетних. Она также будет заниматься предупреждением безнадзорности и розыском детей.

«Одним из направлений деятельности новой службы должен стать мониторинг социальных сетей на предмет выявления противоправного контента, создаваемого детьми или направленного против детей, что сегодня не входит в полномочия инспекторов по делам несовершеннолетних», — добавил Дмитрий Курдесов.

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Предложение о создании ФСДН направлено в администрацию президента РФ. Представители движения «За безопасность» также направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность учреждения в структуре МВД Главного управления по делам несовершеннолетних, которое, по их мнению, должна возглавить женщина-генерал.

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