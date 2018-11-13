Преподаватели из Томска и Милана осваивают «перевёрнутое обучение»

Томск, , 10:14 — REGNUM Около 50 преподавателей Томского государственного университета совместно с преподавателями Миланского политехнического университета (Италия) внедряют в образовательный процесс технологию «перевёрнутого обучения», сообщает 13 ноября пресс-служба российского университета.

Перевёрнутое обучение предполагает, что студент будет проводить самостоятельную работу с теоретическим материалом, а на занятиях вместе с преподавателем будет выполнять практические задания, закрепляя полученные знания. Иными словами, дома студенты выполняют аудиторную работу, а в аудитории — самостоятельную, перевернув тем самым процесс обучения.

Для закрепления «инновационных дидактических подходов к обучению и исследованиям» в университете проходит двухдневный семинар. Как пояснил проректор ТГУ по учебной работе Виктор Дёмин, университеты заинтересованы в «эффективных технологиях, отвечающих реалиям современного образования, в центре которого — студент».

На семинаре эксперты из Миланского политехнического университета — проработали с участниками методологию «перевёрнутого класса» и способы ее использования в учебном процессе. По окончании семинара образовательный проект перейдет в дистанционную форму, которая предполагает консультации-вебинары по технологии «перевёрнутый класс» с проведением открытого занятия. В будущем эта технология будет применяться в образовательном процессе ТГУ.

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