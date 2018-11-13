«Деревни похоронят заживо»: пермяки против нового проекта железной дороги

Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае народ выступил против строительства железной дороги через населённые пункты. Краевая власть совместно с РЖД задумали реализацию масштабного проекта. Уже есть проекта Северного железнодорожного обхода для грузоперевозок. Он пройдёт по деревням Заозёрье, Тупица, Глушата. В реализации такого варианта проекта пермяки видят негативный эффект. В интернете создана петиция, которую за сутки подписали более 200 противников строительства железнодорожного Северного обхода Перми.

«Красивые современные деревни будут похоронены заживо. Обустроенная и налаженная жизнь разрушится! Расположенные в Глушатах горнолыжные базы «Гора» и «Снегрири» перестанут быть местом отдыха горожан. Потому что внизу спуска разместятся железнодорожные эстакады. Зато через эти склоны будет проложена «бобслейная» трасса грузовой железной дороги!

Мы требуем рассмотреть другой вариант для места прокладки ж/д трассы и моста для грузоперевозок — вдали от населенных пунктов!», — говорится в петиции.

Пермяки просят внести изменения в проект и перенести железнодорожную ветку на расстояние не менее 3 километров от населённых пунктов и зоны отдыха горожан.

В марте 2018 года пресс-служба краевого правительства сообщала о том, что эксперты предложили к рассмотрению два наиболее оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму, их протяжённость, а также точки примыкания обхода к существующей инфраструктуре.

Первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяжённости обхода (49,3 км).

По мнению экспертов, строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Чиновники отметили, что северный обход и мост через Каму (выше Камской ГЭС) будет предназначен для вывоза грузов с предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в обход плотины Камской гидроэлектростанции с целью снижения техногенного воздействия на гидротехнические сооружения ГЭС. Реализация проекта запланирована до 2026 года.

Противники варианта нового строительства считают, что при снижении техногенного воздействия на гидротехнические сооружения ГЭС, подвергнут железнодорожной веткой техногенной катастрофе всех жителей трёх деревень.

Жители заявили, что «готовы на все в прямом смысле этого слова» и твёрдо намерены любым способом препятствовать прохождению моста близ их поселений, сообщает пермская деловая газета «Бизнес класс».

Тем временем, по данным издания, в министерстве транспорта Пермского края утверждают, что окончательный вариант прохождения трассы не утверждён. Подготовку и утверждение документации по планировке территории, включающей вариант прохождения железнодорожной трассы, осуществляет ОАО «РЖД». Решение о резервировании и изъятии земель, необходимых для строительства, будет приниматься на федеральном уровне. Компенсация будет выплачиваться, в первую очередь, за счёт РЖД.

Стоит отметить, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 года губернатор Прикамья Максим Решетников представил проект преобразований, согласно которому в Перми ликвидируют железнодорожную ветку, делящую краевую столицу на две части, а грузовые перевозки перенесут за город.

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