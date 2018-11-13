Указатели на трёх языках установили в храме Василия Блаженного

Москва, , 09:21 — REGNUM Сориентироваться иностранным туристам при осмотре одного из самых главных столичных памятников русской архитектуры XVI века — собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, больше известного как собор Василия Блаженного, теперь станет легче. Помогать посетителям будут навигационные стелы, таблички и указатели, оформленные на трёх языках — русском, английском и китайском. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе мэрии Москвы 13 ноября.

Читайте также: Ослепляющая красота русской национальной культуры

Система навигации установлена как вокруг здания храма, так и внутри него. Всего смонтировано 29 информационных носителей. При этом ни один указатель не нанесён на стены памятника архитектуры, а представляют собой отдельно стоящие конструкции.

«Шесть уличных навигационных стел расположены вокруг здания собора на Красной площади. На них представлено описание храмового комплекса и его церквей, история и план-схема собора, рассказ о его архитектурных особенностях», — уточнили в пресс-службе.

При входе установлен информационный щит с картой собора, который поможет гостям не заблудиться в сложных переходах.

Собор Василия Блаженного, являющийся частью музейного комплекса Государственного исторического музея, входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Храм также признан одним из семи чудес России наравне с Петергофом в Санкт-Петербурге и Мамаевым курганом в Волгограде. Ежегодно его посещают сотни тысяч москвичей и туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Красной площади в Москве проходит праздник «День Покровского собора»