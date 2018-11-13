Самое большое пресноводное озеро Китая пересыхает, что вредит птицам

Пекин, , 09:10 — REGNUM Самое крупное в Китае пресноводное озеро Поянху переживает период обмеления в связи с сильной засухой в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 12 ноября газета Global Times.

Уровень воды в озере Поянху непрерывно снижался на протяжение последних нескольких месяцев. Недавно уровень воды в уезде Синцзы опустился ниже 10-метровой отметки. Таким образом период пересыхания на озере наступил на 13 дней раньше, чем в 2017 году.

В настоящее время огромное количество перелетных птиц летят на юг, чтобы переждать зиму и десятки тысяч птиц прилетели на озера Поянху. Местные власти утверждают, что птицам тяжело найти пропитание из-за низкого уровня воды, поэтому они помогут животным с пищей в ключевых районах зимовки.

Напомним, что нынешнее лето стало самым жарким за последние 57 лет в Китае. Средняя температура летом 2018 года достигла 22 градусов Цельсия, что сделало его самым жарким в Поднебесной с 1961 года.

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