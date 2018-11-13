Москва получила высокую оценку экспертов как умный город

Москва, , 09:07 — REGNUM Москва — умный город. Такую оценку дали эксперты Международного союза электросвязи (МСЭ), проведя исследование на тему «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Москва отчиталась по 76 ключевым показателям эффективности из 91, предложенного для определения умного города, сообщается на портале мэра Москвы.

Экспертами отмечены достижения столицы России в экономике, экологии, общественной сфере и культуре. Москва развивает и всестороннее распространяет информационные технологии — в электронном виде жителям мегаполиса предоставляется более 260 электронных услуг и сервисов. В умной Москве внедряются такие прорывные технологии, как блокчейн в проекте «Активный гражданин», обширная сеть Wi-Fi, программа «Московская электронная школа» и др.

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Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао отметил, что «в Москве проживают более 12 миллионов человек. С учетом размеров города и его населения данный анализ является уникальным источником информации для других городов во всем мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартует масштабная программа «Умный город», которая позволит горожанам управлять столицей и сделать различные сервисы доступнее. В цифровую стратегию Москвы заложат шесть сквозных технологий во всех отраслях.

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