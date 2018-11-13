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В Абакане прошла конференция о развитии агропромышленного комплекса Сибири

Общество

Участниками мероприятия стали более 400 представителей российских и зарубежных научных и образовательных учреждений

Абакан, 13 ноября 2018, 09:05 — REGNUM  Восьмая Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири» прошла в сельскохозяйственном институте Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, сообщает 13 ноября пресс-служба вуза.

Участниками мероприятия в Абакане стали более 400 учёных, руководителей и специалистов научных, образовательных учреждений, крестьянских (фермерских) хозяйств, учреждений агропромышленного комплекса, учащихся из России, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Китая, Австрии.

«На конференции работали одиннадцать секций и один мастер-класс. Впервые были организованы секции для преподавателей вузов и колледжей, аспирантов сибирских университетов», — сообщила заместитель директора по научной работе ХГУ Светлана Куценко.

По ее словам, во время мероприятия были рассмотрены актуальные проблемы, современные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири, серьёзное внимание уделялось вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

Активное участие в заседаниях научных секций в качестве членов жюри приняли представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии, другие представители государственных служб. Специалисты отметили высокий уровень подготовки докладов, содержащих оригинальные результаты. Авторы лучших были награждены дипломами и благодарственные письма.

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Сельское хозяйство
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