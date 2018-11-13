Аэропорт Нового Уренгоя назовут именем одного из трёх советских геологов

Салехард, , 09:05 — REGNUM Для международного аэропорта Нового Уренгоя сформирован список из трёх имён связанных с Ямалом знаменитых людей, одним из которых назовут воздушную гавань. В газовой столице Ямала с 12 ноября стартовало голосование по проекту «Великие имена России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате ЯНАО.

В список вошли имена создатель советской нефтяной геологи Ивана Губкина, министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева и советского геолога, руководителя треста «Ямалнефтегазразведка» Василия Подшибякина.

Выбор будущего имени для новоуренгойского аэропорта сделают ямальцы до 30 ноября. В этом им помогут «Волонтёры Победы», которые будут работать в четырёх точках Нового Уренгоя — непосредственно в аэропорту, торговых центрах «Солнечный» и «Гудзон» и на железнодорожном вокзале.

Голосование также пройдёт в интернете на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях «Одноклассники» или «Вконтакте», а также по телефону федеральной горячей лини 8−800−707−93−17. Окончательные итоги по выбору имени аэропорту Нового Уренгоя огласят 5 декабря 2018 года.

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