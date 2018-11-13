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На Урале опека чуть не отняла ребёнка у матери-инвалида

Общество

«Был очень тяжёлый случай»

На Урале опека чуть не отняла ребёнка у матери-инвалида
Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Алапаевск, Свердловская область, 13 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  В свердловском городе Алапаевске с большим трудом отстояли ребенка у органов опеки, которые пытались отобрать его у матери — инвалида по зрению. Об этом сообщила глава свердловской областной организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина корреспонденту ИА REGNUM.

По словам общественника, в Алапаевске проживала семья с маленьким ребенком, где мать была инвалидом первой группы по зрению. Опека попыталась отобрать ребенка, когда «муж получил какой-то срок», уточнила Юдина. Мать при этом нормально воспитывала ребенка и не имела вредных превычек, но ювенальные органы это не остановило.

«Были неадекватные действия со стороны муниципалитета. Это был очень тяжелый случай, подключалась и Татьяна Георгиевна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области — ИА REGNUM )».

В итоге ребенка удалось отстоять. «Опека не забрала его, хотя у них было огромное желание», — уточнила Юдина.

Напомним, в Алапаевске уже не первый раз происходит ювенальный скандал с семьями инвалидов. В 2017 году опека отобрала шестерых детей у глухонемой матери. Женщине удалось отстоять лишь одного ребенка.

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