Учёные предлагают повысить безопасность трасс при помощи телеметрии

Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Телеметрические системы, которые позволят повысить безопасность междугородних трасс, разрабатывают учёные из центра информационных технологий (ХабЦНИТ) Тихоокеанского государственного университета, сообщает 13 ноября пресс-служба вуза.

Группа учёных университета предлагает установить на междугородних трассах комплекс оборудования, который позволит контролировать обледенение дорог, отслеживать метеоданные на определенных участках дороги, а также фиксировать уровень задымленности, радиации и многое другое. Это поможет сократить на междугородних трассах число происшествий, связанных с погодными условиями и увеличит срок службы автомобильных дорог.

«Климат меняется. А погодные условия на загородной трассе могут быть непредсказуемыми. Бывает так, что на одном участке дороги тепло и нет снега, а стоит проехать несколько десятков километров дальше — становится скользко и идёт снегопад. И о таких погодных особенностях никто не знает», — обозначил проблему руководитель проекта Денис Вегера.

По его словам, разрабатываемое в ТОГУ оборудование позволит собирать данные, которые помогут людям понять, какие сейчас условия на трассе, и благодаря этому принять более взвешенное решение о междугородних поездках.

Учёные предлагают испытать комплекс проект на дороге Лидога-Ванино, где уже установлена система экстренной связи, также разработанная ТОГУ. Территория уже оборудована источниками альтернативного питания, поэтому размещение тестового оборудования на уже укомплектованной площадке обойдётся гораздо дешевле.

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