В Москве 13 ноября похолодает до -2° С

Москва, , 08:40 — REGNUM Влияние арктического антициклона гарантирует жителям Москвы сухую и солнечную, но морозную погоду 13 ноября. Об этом сообщают «Метеовести».

Температурный фон в столице несколько ниже климатической нормы — днем ожидается 0…-2° С. В Подмосковье возможно похолодание до — 5° С.

Относительная влажность составляет 29−34%, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет снижаться и составит 759 мм рт. ст.

Ветер будет дуть южный во скоростью 5−10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей, что дни с 12 по 14 ноября будут самыми холодными на текущей неделе. Ночью похолодает до −10…−12 °С, днем температура воздуха будет около нуля.

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