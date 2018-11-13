Украинский диверсант назвал организаторов терактов в Крыму

Москва, , 08:27 — REGNUM Спецслужбы Украины в 2016 г. готовили диверсии в Крыму. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на видео допроса подполковника в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Георгия Абдиллаева, задержанного ранее на границе в Брянской области.

По словам задержанного, фигурантами дела о подготовке диверсий на полуострове являются сотрудники украинской разведки Максим Шаповал, Кирилл Буданов и Александр Громов.

Абдиллаев выразил мнение, что Громов и Шаповал, с учетом должностных обязанностей, являлись организаторами в августе 2016 г. спецоперации в Крыму. По его словам, одним из исполнителей планируемой диверсии был именно Буданов.

Когда была сделано видео допроса Абдиллаева, не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа 2016 г. ФСБ РФ объявила о предотвращении терактов в Крыму, планируемых главным управлением разведки минобороны Украины. Заброшенная в Крым группа диверсантов должна была нанести атаки по критически важным элементам инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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