Украинскую православную церковь изгнали из Киевского военного лицея

Киев, , 08:22 — REGNUM Администрация Киевского военного лицея имени Ивана Богуна закрыла храм канонической УПЦ и запретила священникам появляться на территории учебного заведения, заявил протоиерей Вячеслав Липатов, сообщил 12 ноября официальный сайт УПЦ.

По словам священнослужителя, представители администрации лицея прямо заявили, что каноническая УПЦ им не нужна:

«Нам нужна другая церковь, Украинской православной церкви в войсках больше не будет».

В минувшую пятницу, 9 ноября, Липатова уведомили, что с понедельника ему и всем прихожанам храма доступ на территорию лицея закрыт.

В пресс-службе УПЦ отметили, что на территории учебного заведения продолжают свою работу представители раскольничьей организации «Киевский патриархат», а также напомнили о распоряжении руководителя лицея, данном офицерам, следить за тем, чтобы воспитанники лицея по праздникам не заходили в каноническую церковь.

Напомним, ранее в УПЦ заявили, якобы генштаб ВСУ запретил допускать священников Украинской православной церкви Московского патриархата на территорию военных частей. Позже в генштабе назвали эти слова «манипуляцией», но информация от УПЦ получила новое подтверждение.

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