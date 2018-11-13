В Омске учредили региональное отделение Российского профессорского собрания

Омск, , 08:12 — REGNUM Более 60 профессоров учебных заведений Омска приняли участие в первом учредительном собрании Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», которое прошло в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Почетными гостями собрания стали министр образования омской области Татьяна Дернова и директор департамента образования администрации Омска Инна Елецкая. Своими представлениями о функционале данной общественной организации и стоящими перед ней задачами поделился депутат Госдумы РФ Олег Смолин (КПРФ), отметив, что «Российское профессорское собрание» могло бы стать крайне авторитетной организацией в области образовательной политики, в том числе в решении вопросов финансирования и механизмов аккредитации учреждений высшего образования.

Выступая перед собравшимися, руководитель аппарата организации Андрей Панарин сообщил, что «Российское профессорское собрание» образовано в 2016 году и на сегодняшний день уже объединило более 4000 профессоров из 65 университетов России.

«Задача «Российского профессорского собрания» заключается в объединении лучших представителей вузовской науки для создания экспертной и диалоговой площадки, включения профессоров вузов в обсуждение и решение насущных вопросов образования и науки в России», — сказал Панарин.

Выступающие также представили собравшимся свое экспертное видение проблем и состояния российской науки и образования и тех задач, которые предстоит решать Омскому отделению организации.

Учредительное собрание приняло решение о формировании регионального отделения «Российского профессорского собрания». Его председателем был избран ректор ОмГУ, доктор исторических наук, профессор Алексей Якуб. Собравшиеся выразили пожелание, чтобы вновь созданная общественная организация сумела выполнить стоящие перед ней задачи, выступая против бюрократизации российского образования, поднимая развитие российской науки на качественно иной уровень.