Шведская журналистка выяснила, почему «ослабли» русские мужчины

Стокгольм, , 08:11 — REGNUM Тяжелые исторические реалии, в которых приходилось жить гражданам России, серьезно ослабили мужское население страны, считает шведская журналистка Элин Йонссон. Ее статья опубликована изданием SVT.

По мнению Йонссон, российским мужчинам, чья психика «искалечена» революцией, Гражданской войной, Великой Отечественной и ГУЛАГом, прощается многое из того, что никогда бы не было прощено женщинам. Журналистка пишет, что русские мужчины все чаще «пьют, сидя дома», в то время как женщина, «засучив рукава», берется за любую работу, чтобы прокормить семью.

Также в статье шведского издания говорится о том, что русские женщины чаще всего несут единоличную ответственность за воспитание детей, поскольку у мужчин в российских семьях есть «свои увлечения».