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За год в Казахстане зарегистрировали 87 случаев менингита

Общество

Регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекцией

Астана, 13 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  По состоянию на 10 ноября 2018 года в Казахстане зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заражения менингококковой инфекции, сообщили 12 ноября в пресс-службе комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

В минздраве отметили, что в настоящее время в республике регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекцией. В комитете охраны общественного здоровья также рассказали о профилактике менингита.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября заместитель главного врача детской инфекционной больницы Астаны по медицинской части Ольга Пушкарева заявила, что медицинское учреждение ежедневно принимает два-три ребенка с подозрением на менингит.

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Вспышки менингита
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