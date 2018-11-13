За год в Казахстане зарегистрировали 87 случаев менингита

Астана, , 08:12 — REGNUM По состоянию на 10 ноября 2018 года в Казахстане зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заражения менингококковой инфекции, сообщили 12 ноября в пресс-службе комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

В минздраве отметили, что в настоящее время в республике регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекцией. В комитете охраны общественного здоровья также рассказали о профилактике менингита.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября заместитель главного врача детской инфекционной больницы Астаны по медицинской части Ольга Пушкарева заявила, что медицинское учреждение ежедневно принимает два-три ребенка с подозрением на менингит.

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