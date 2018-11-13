Причиной коммунальной аварии в Новосибирске мог стать износ теплосети

Новосибирск, , 08:01 — REGNUM В Новосибирске все дома, которые накануне, 12 ноября, остались без отопления из-за коммунальной аварии на ул. Котовского в Ленинском районе города, получили тепло и горячее водоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании.

По данным СГК, восстановительные работы велись в течение 14 часов, в них были задействованы 63 человека и 20 единиц техники.

«Причиной серьёзного порыва на ул. Котовского, скорее всего, стал высокий износ теплосети — локальная наружная коррозия. Специалисты теплосетевой компании обнаружили дефект на этом участке ранее, и 13 ноября дефект должны были устранять в плановом порядке — место запланированных работ огородили, туда подогнали технику. К сожалению, из-за резкого изменения температур изношенная труба не дождалась ремонта — произошёл порыв. Специалисты оперативно локализовали повреждения, и, несмотря на тяжёлые условия работы, довольно быстро справились с задачей», — прокомментировал ситуацию технический директор — главный инженер Новосибирской теплосетей компании, который руководил ремонтными работами на месте Михаил Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Левобережье Новосибирска произошла коммунальная авария — прорвало магистраль отопления диаметром 600 мм и горячая вода хлынула на улицы. Без отопления и горячей воды остались 62 объекта, в том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения и 17 административных зданий. Была затоплена проезжая часть улицы Троллейной.

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