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Названы самые популярные Деды Морозы России

Общество

Вторую строчку рейтинга занял татарский символ новогодних праздников Кыш Бабай

Москва, 13 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  Рейтинг самых популярных Дедов Морозов в России зимой 2018−2019, составленный агентством «ТурСтат», возглавил новогодний волшебник из Великого Устюга.

«Рейтинг представлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов», — говорится в сообщении.

Вторую строчку рейтинга занял татарский символ новогодних праздников Кыш Бабай, третью — проживающий в городе Олонец в Карелии морозец Паккайне.

В топ-10 самых популярных в России Дедов Морозов также попали Саган Убген (Бурятия), Тол Бабай (Удмуртия), Юшто Кугыза (Республика Марий Эл), Якшамо Атя (Мордовия), Хел Мучи (Чувашия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий АО) и Соок Ирей (Тува).

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