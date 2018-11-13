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Священники УПЦ пообещали молиться за вразумление Петра Порошенко

Общество

Возможно, это повлияет на результаты предстоящей встречи

Запорожье, Украина, 13 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Во всех храмах Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви проведут молебны о вразумлении президента Украины Петра Порошенко, сообщила пресс-служба епархии 12 ноября на официальном сайте.

Молебны «об умножении любви и вразумлении, укреплении в вере православной, мудрости в принятии решений раба божьего Петра» пройдут во всех приходах 13 ноября в 13:00 мск в связи со встречей иерархов УПЦ с президентом Украины, назначенной на этот день. Инициативу благословил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Напомним, 13 ноября в актовом зале Киево-Печерской лавры Порошенко встретится с руководством УПЦ МП. Речь будет идти о поддержке создаваемой на Украине поместной церкви.

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По мнению экспертов, Порошенко может попробовать заручиться поддержкой части руководства УПЦ МП, чтобы с их помощью обрести влияние на новую структуру, создаваемую на Украине Константинопольским патриархатом.

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