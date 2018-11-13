В России могут ввести упрощенную систему взыскания штрафов ГИБДД

Москва, , 07:42 — REGNUM В России с 2019 года может быть введена упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью видеокамер, пишет 13 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию закона «Об исполнительном производстве».

Отмечается, что сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) заводит исполнительное производство после истечения 70 дней с момента вынесения постановления.

Читайте также: За отсутствие зимней резины штрафовать не будут — ГИБДД

Согласно новой редакции, если от ГИБДД в ФСПП поступает постановление о неуплате штрафа в размере до 3 тыс. рублей, исполнительное производство возбуждаться не будет, а виновнику в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению». После этого приставы направляют в банк, в котором у нарушителя есть счет, документ о списании штрафа и исполнительного сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

Если в течение 20 дней долг взыскать не удается, против должника возбуждается исполнительное производство. При этом новая система взыскания коснется не только штрафов за превышение скорости, но и за езду по выделенной полосе для общественного транспорта, а также парковку под запрещающим знаком, отмечает издание.

Читайте также: Знак «Шипы» на автомобилях станет необязательным — МВД РФ

Напомним, ранее сообщалось, что самое большое число исполнительных производств судебных приставов по задолженностям в России приходится на постановления ГИБДД. Всего за девять месяцев текущего года на исполнении находилось более 70 млн производств на общую сумму 9 трлн рублей.

Читайте подробнее: Названы самые распространенные долги в России