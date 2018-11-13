Гимназию Тюменского университета признали лучшей на Невской ассамблее

Тюмень, , 07:38 — REGNUM Гимназия Тюменского государственного университета была признана лауреатом в номинации «Лучшая гимназия» на Невской образовательной ассамблее, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В ее работе ассамблеи приняли участие представители школ, гимназий, лицеев, колледжей и университетов всех регионов России. Победа тюменской гимназии присуждена по результатам образовательной деятельности в рамках Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2018».

В пресс-службе ТюмГУ сообщили, что за 19 лет существования гимназия выпустила более двух тысяч учеников, которые получили 459 золотых и серебряных медалей. В 2018 году из 166 выпускников 37 получили медали за особые успехи в учении и аттестаты с отличием, 35 — стали призёрами статусных олимпиад.

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