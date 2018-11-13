Уэст и Кардашьян наняли частных пожарных для защиты виллы в Калифорнии

Лос-Анджелес, США, , 07:31 — REGNUM Персональную пожарную бригаду наняли американский исполнитель рэпа Канье Уэст и его супруга, звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян, для защиты от огня своего особняка в Калифорнии. Об этом пишет портал TMZ.

По сведениям онлайн-издания, пламя начало подбираться к вилле супружеской пары после того, как 9 октября район был эвакуирован по требованию экстренных служб. Отмечается, что дом Уэста и Кардашьян расположен таким образом, что его возгорание спровоцирует крупные пожары в районе Хидден-Хиллс в округе Лос-Анджелес. Ориентировочно вилла может стоить около $60 млн, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, погибли 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшими без вести из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния числятся 228 человек.

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