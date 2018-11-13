Между Китаем и Пакистаном налажено автобусное сообщение

Пекин, , 07:10 — REGNUM Между Китаем и Пакистаном запущено автобусное сообщение в рамках проекта наращивания инфраструктурной связанности стран, сообщает 13 ноября газета «Жэньминь жибао».

Первый рейс роскошного автобуса состоялся из пакистанского Лахора до Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Новое сообщение было запущено Пакистанской корпорацией развития туризма. Рейсы из Лахора в Кашгар будут осуществляться четыре дня в неделю с субботы по вторник, в то время как обратные — с вторника по пятницу.

Поездка в одну сторону в общей сложности занимает порядка 36 часов, автобус делает пять остановок до пересечения границы двух государств. Билет из Лахора в Кашгар стоит 650 юаней, а поездка в две стороны — 1200 юаней. Отмечается, что налаживание автобусного сообщения призвано укрепить туристические связи между двумя странами.

Напомним, что Пакистан представляет особый геополитический интерес для Китая. Поднебесная планомерно наращивает степень экономической интеграции с этой страной. Так, экспорт из Пакистана в Китай в 2019 году, по некоторым прогнозам, должен увеличиться в два раза.

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