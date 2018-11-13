The Hill: Американское общество должно спасти ветеранов от самоубийства

Александр Белов, , 07:59 — REGNUM

Вероятно, большинство граждан США не знают о том, что именно 34-й президент Соединенных Штатов Дуайт Д. Эйзенхауэр в 1954 году переименовал День перемирия (11 ноября — день подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне) в День ветеранов, пишут Брендан Дэниэлс и Кристофер Фи в статье для американского издания The Hill.

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Эйзенхауэр заявил, что в День ветеранов «мы торжественно будем вспоминать жертвы всех тех, кто мужественно сражался на море, в воздухе и на иностранных берегах, защищая наше наследие свободы… мы должны содействовать установлению прочного мира, чтобы их усилия не были напрасными».

В День ветеранов миллионы граждан США чествуют ветеранов боевых действий за служение своему народу. Однако статистика говорит о том, что в течение часа, на протяжении которого в местной школе или на церковном кладбище проходит служба в память погибших, один ветеран или американский военнослужащий сводит счеты с жизнью. В настоящий момент в США более 20 военнослужащих ежедневно кончают жизнь самоубийством, причем 17 из них являются ветеранами боевых действий.

Для многих американцев нет ничего печальнее, чем мелодия военных похорон, но вдвойне печальнее могут быть только похороны ветерана, который собственноручно свел счеты с жизнью. Статистические данные могут повергнуть в шок. Количество самоубийств среди женщин-ветеранов продолжает расти по сравнению с военнослужащими, не принимавшими участие в боевых действиях, или ветеранами-мужчинами. Единственное, что известно относительно самоубийств среди ветеранов — это то, что помощь со стороны департамента по делам ветеранов и специализированных военных медицинских учреждений снижает риск самоубийства. Забота со стороны департамента по делам ветеранов действительно может снизить численность самоубийств среди ветеранов

Конечно, многие государственные услуги можно подвергнуть оправданной критике. Ветераны, которые пытаются преодолеть физические и психологические проблемы, несомненно заслуживают лучшего. Граждане США должны проявить готовность взять на себя расходы, чтобы облегчить то бремя, которое ветераны взяли на себя в интересах своего народа.

В 2009 году примерно половина бюджета департамента по делам ветеранов уходила на обеспечение «обязательных» услуг, включая социальное обеспечение и пенсии по инвалидности, а в 2014 году на предоставление аналогичных услуг было потрачено 60% бюджета. Однако в настоящий момент финансирование сократилось до 56%. Оставшаяся часть бюджета расходуется на финансирование медицинских программ для ветеранов и членов семей погибших военнослужащих.

Тем не менее становится всё труднее и труднее добиться увеличения финансирования социальных программ для ветеранов, поскольку численность населения, служащего в вооруженных силах, существенно сократилась. В настоящее время менее 10% населения носят военную униформу. В 1980 году данный показатель был в два раза выше. Большинство населения старше 30 лет имеет в своей семье хотя бы одного члена, который служил в вооруженных силах, однако среди населения в возрасте 18−29 лет это число составляет лишь треть. Таким образом, связь населения с ветеранами и военнослужащими ослабевает, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты уже 17-й год подряд ведут боевые действия.

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Американские солдаты, матросы, летчики и морские пехотинцы сталкиваются с серьезным ущербом. Военные заслуживают нашей заботы и благодарности, когда они возвращаются обратно на родину. Здоровье и благополучие ветеранов — это не только моральный императив, но и залог общего блага. Эйзенхауэр четко заявил на Площади Кливленд Паблик (штат Огайо) в 1956 году о том, что «крепкая нация строится из людей в здравом уме, крепких телом и духом», добавив, что «правительство не имеет права игнорировать судьбу отдельного гражданина». Существует множество свидетельств того, что ветераны, по отношению к которым государство проявляет заботу, не только выживают, но и процветают. Наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить необходимую заботу для всех тех, кто служил в вооруженных силах.