Морозный туман сделал тысячи пассажиров заложниками на северо-западе КНР

Урумчи, Китай, , 06:17 — REGNUM Морозный туман нарушил движение транспорта в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая городе Урумчи на северо-западе Поднебесной, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Более 3 тыс. авиапассажиров застряли в международном аэропорт Дивопу города Урумчи после того, как сильнейший туман практически обнулил видимость. По информации аэропорта, в общей сложности 49 входящих и исходящих рейсов были отменены, четыре рейса — возвращены в пункт отправления и 31 рейс перенаправлены в другие аэропорты в связи с сильнейшим туманом. Видимость в аэропорту не превышала 200 метров утром по местному времени 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Китая в ближайшие дни ожидается сильный снег и похолодание и, в связи с приходом холодного фронта, ожидается падение температур на 6−8 градусов Цельсия.

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