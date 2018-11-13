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На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Общество

Песни на музыку Игоря Лученка исполняли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, София Ротару, Лев Лещенко

Минск, 13 ноября 2018, 06:03 — REGNUM  В Минске скончался народный артист Белоруссии композитор Игорь Лученок, сообщил руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Композитор скончался на 81-м году жизни. Ранее белорусские СМИ сообщали, что Лученок был госпитализирован с инсультом, где врачи провели ему операцию.

Напомним, песни на музыку Игоря Лученка исполняли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, а также «Песняры», «Сябры», «Верасы».

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