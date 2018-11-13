На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Минск, 13 ноября 2018, 06:03 — REGNUM В Минске скончался народный артист Белоруссии композитор Игорь Лученок, сообщил руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко на своей странице в Facebook.
Композитор скончался на 81-м году жизни. Ранее белорусские СМИ сообщали, что Лученок был госпитализирован с инсультом, где врачи провели ему операцию.
Напомним, песни на музыку Игоря Лученка исполняли Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, а также «Песняры», «Сябры», «Верасы».