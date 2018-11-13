В Новосибирске восстановлено теплоснабжение

Новосибирск, , 05:44 — REGNUM Теплоснабжение в Ленинском районе Новосибирска восстановлено, сообщили 13 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 05:00 мск 13.11.2018 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ликвидации ЧП участвовали семь аварийно-восстановительных бригад. В общей сложности работали на месте аварии 63 человека (19 из них — от МЧС РФ) и 20 единиц техники.

Напомним, теплоснабжение в Ленинском районе города было отключено из-за аварии 14:50 (время местное) 12 ноября. При проведении плановых работ был поврежден горячий водопровод D 700 мм. Без тепла остались 40 жилых домов и пять социально-значимых объектов, в том числе школа и две больницы.

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