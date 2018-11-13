В Черкасской области перекроют дороги, требуя вернуть тепло в квартиры

Смела, Украина, , 05:29 — REGNUM Перекрыть дороги, чтобы добиться реакции от украинского правительства, намерены власти города Смела (Черкасская область, Украина), оставшиеся без теплоснабжения, заявил журналистам мэр Алексей Цыбко.

Комментируя отсутствие тепла в городе и готовность ввести чрезвычайное положение, Цыбко заявил, что уже недалеко «до крайности».

«Я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от кабинета министров, — отметил Цыбко. — Нам ничего другого не остается».

Напомним, после повышения цен на газ на Украине операторы не смогли договориться с «Нафтогазом», и в ряде городов теперь отключено теплоснабжение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские политики призвали власти страны прекратить морозить людей. Выяснение отношений с «Нафтогазом» за счет людей названо аморальным.

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