Вторник, 13 Ноября 2018 года
06:38:49 МСК

Собачьи упряжки признали официальным транспортом в Дании

Общество

Раньше на таком транспорте разрешалось ездить только в специально отведенных местах

Собачьи упряжки признали официальным транспортом в Дании
Собачья упряжка

Копенгаген, 13 ноября 2018, 05:30 — REGNUM  Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспортных средств, сообщает «Евро плюс».

Сообщается, что со следующего года местным жителям будет разрешено ездить на собачьих упряжках по автодорогам. Отмечается, что речь идет не только о санях с ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Предполагается, что собачьими упряжками местные жители будут использовать для прогулок или в качестве активного отдыха. Ранее на таком виде транспорта разрешалось ездить только в специальных местах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить