Уволена журналистка, назвавшая Порошенко олигархом

Киев, , 04:23 — REGNUM Украинская журналиста Марина Барановская, ранее назвавшая президента Украины Петра Порошенко олигархом в одной из публикаций, сообщила на своей странице в Facebook о своем увольнении.

Журналистка сообщила, что причиной ее увольнения из издательского дома «Детектор медиа» стали разногласия с руководством. По ее словам, претензии к ней со стороны руководства появились после пресс-конференции с украинским президентом в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2018 года на пресс-конференции журналистка задала Порошенко вопрос о том, каково это быть президентом-олигархом в стране, где люди не живут, а выживают. Порошенко пожаловался, что его доходы за время президентства якобы упали и отчитался об успешной борьбе с коррупцией.

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