Чем украсят Казань к Новому году за 106 млн рублей?

Казань, , 04:17 — REGNUM Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил аукцион на новогоднее оформление столицы Татарии. Начальная цена данной услуги, оплачиваемой из городского бюджета, превышает 106,6 млн рублей, а победителя определят 3 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что из начальной цены лота 106 673 639,71 рубля на услуги изготовления Ледового городка определено 26 759 012,57 рубля, а на новогоднее оформление города — 79 914 627,14 рубля. Работы по условиям муниципального контракта должны быть выполнены до 31 марта 2019 года, так как в них входит и демонтаж.

«Целью выполнения работ является придание городу праздничного новогоднего облика, повышение уровня благоустройства в новогодние праздники. Новогоднее оформление г. Казани ориентировано на все возрастные группы и социальные слои граждан. В стилизацииледового городка должны преобладать декоративно-графические орнаментные элементы, характеризующие мотивы из народных сказок. Обеспечение устойчивой работы конструкций и светотехнического оборудования наружного освещения, создание условий для безопасного движения пешеходов и транспортных средств», — отмечается в техзадании.

За весьма существенную сумму из бюджета исполнитель должен будет провести монтаж электроустановок (световых конструкций и воздушных линий), подвеску самонесущих изолированных проводов, затягивание и вытягивание проводов, соединение проводов в коробках, демонтаж электроустановки (световых конструкций), перевозку грузов, разгрузку-погрузку, монтаж арок из листовой стали криволинейного очертания с последующим демонтажем, подвязку саженцев к кольям, разделку древесины мягких пород, обслуживание смонтированных новогодних световых конструкций в течение всего срока экспонирования до момента демонтажа, обеспечить реставрационные работы объектов новогоднего оформления в течение всего срока эксплуатации или поврежденных из-за погодных условий (недостатки должны быть устранены в течение суток с момента обнаружения). В стоимость входит эксплуатационное обслуживание, обеспечение круглосуточной работы уличного освещения, работы иллюминации, транспортировка на склад и складирование составных элементов новогоднего оформления, изготовление ледовых фигур, установка деревянных горок, обеспечение на территории Ледового городка в темное время суток соответствующего искусственного освещения, на информационных стендах возле Ледового городка должны предусмотреть размещение информации на двух государственных языках о близлежащих расположениях парковок и маршрутах общественного транспорта, работы по очистке скульптур и композиций от выпавшего снега.

«Сборку искусственной ели, монтаж световых украшений, а также разборку и демонтаж должна производить специализированная бригада монтажников», — отмечается в задании и уточняется, что каркас ели должны установить на ровную горизонтальную поверхность размером 15 метров в диаметре.

Ледовый городок, который исполнитель должен собрать из чистого льда естественной заморозки, включает скульптуру «Дед Мороз и Снегурочка», ледяной лабиринт, центральную трёхскатную ледяную горку, деревянно-ледяную горку, малые ледяные горки «Умка» и «Мамонтенок», центральный ледяной вход, ледяной забор, сценическую площадку с двумя лестничными маршами, комнату обогрева, скульптуру из льда «Ледяное сердце», панно «Городок» из ламинированной фанеры по деревянному каркасу с виниловой выклейкой, пять торговых павильонов, пять световых арок.

Установка искусственной ели и монтаж светового уличного оборудования объектов должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

В городе также планируется оформление мостов через протоку Булак, Жарковского моста, Булачного моста, новогодняя композиция на ул. Парина.

Для сравнения, в Омске город к новогодним торжествам планируют украсить на сумму чуть более полумиллиона рублей — именно такова начальная цена соответствующего тендера. В Ростове-на-Дону на комплексное оформление города к предстоящим праздникам определено 9,6 млн рублей и 750 тыс. рублей на главное дерево. В Нижнем Новгороде на украшение столицы планируют выделить 10,5 млн рублей, и в эту цену входит также приобретение главной ели города.

Напомним, ранее исполком Казани объявил аукцион на закуп сладких подарков. Их планируется приобрести 135 тысяч при цене каждого около 265 рублей. Начальная цена лота — свыше 35,775 млн рублей. Итоги тендера будут известны 19 ноября 2018 года

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