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Жители Кривого Рога сами запустили отключенные властями котельные

Общество

Сорваны пять пломб в опечатанных котельных

Кривой Рог, Украина, 13 ноября 2018, 03:00 — REGNUM  

Возмущенные жители Кривого Рога, где без тепла остались 300 тысяч человек, сорвали пломбы в опечатанных котельных газораспределительной компании «Криворожгаз» и запустили их работу.

Напомним, в Кривом Роге после отключения газа началась акция протеста: жители города жгли покрышки у входа в здание «Криворожгаз». Несколько человек ворвались в здание и сорвали пломбы на пяти котельных города, начав «несанкционированный отбор газа».

В городе без отопления остались 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, обслуживаемые «Криворожской теплоцентралью». Газ был отключен из-за долга в размере 375 млн грн «Нафтогазу».

Без отопления уже остались десять городов. На Украине поговаривают о «газовом бунте» в связи с надвигающимися холодами.

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