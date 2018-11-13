Пилоты продемонстрировали «слепую» посадку самолета на видео

Минск, , 02:20 — REGNUM Пилоты пассажирского самолета запечатлели на видео посадку авиасудна в минском аэропорту в условиях нулевой видимости. Ролик, снятый пилотами, опубликован на YouTube.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как самолет пролетает сквозь плотный слой облаков, а после снижения оказывается в густом тумане на высоте около 500 метров, как следует из комментариев пилотов за кадром. Буквально в последние секунды перед приземлением отчетливо становится видна взлетно-посадочная полоса.

В конце прошлой недели в Минске был густой туман и из-за этого в аэропорту был изменен график авиарейсов. Однако, как отметил пилот на своей странице в Instagram, самолет можно посадить и при таких погодных условиях.