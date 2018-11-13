Глава Татарии запустил первый татароязычный детский телеканал

Казань, , 00:58 — REGNUM На телерадиокомпании «Новый век» состоялся торжественный запуск первого детского телеканала на татарском языке «Шаян ТВ». В торжественной церемонии открытия принял участие президент Татарии Рустам Минниханов, сообщает «РТ-онлайн».

Сообщается, что глава республики посетил телестудию, где лично ознакомился с процессом создания детских телепередач и пообщался с юными участниками передач нового канала.

Также Минниханов посетил аппаратно-студийный блок, откуда был дан старт новому детскому телеканалу. Ему рассказали об особенностях вещания «Шаян ТВ» и тематических блоках детских телепередач.

Отмечается, что руководство канала рассчитывает охватить аудиторию возрастом от трех до 15 лет. Канал будет транслировать более 20 эксклюзивных образовательных программ, игровых шоу и телевикторин.

Также телеканал будет показывать мультфильмы, произведения научно-популярного и художественного жанров, дублированные на татарский язык.