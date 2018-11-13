Вторник, 13 Ноября 2018 года
02:03:26 МСК

Подозреваемый в заказе убийства чиновницы Херсона Гандзюк арестован

Общество

Глава СБУ: «Дело не засекречено»

Подозреваемый в заказе убийства чиновницы Херсона Гандзюк арестован
Иллюстрация: Kurer-sreda.ru

Киев, 13 ноября 2018, 00:45 — REGNUM  Еще один подозреваемый в причастности к убийству советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк арестован, заявилглава СБУ Василий Грицак, передает телеканал «112 Украина».

Комментируя ход расследования нападения на Гандзюк в июле 2018 года, в результате которого чиновница 4 ноября умерла, глава СБУ сказал, что задержан еще один подозреваемый — Игорь Павловский.

«Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года господину Павловскому», — заявил Грицак.

Чиновник добавил, что материалы дела, вопреки слухам, не засекречены.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: она получила ожог лица серной кислотой и 4 ноября умерла. В Киеве расследуют заказное убийство. На фоне расследования украинский генпрокурор Юрий Луценко сделал популистское заявление об отставке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве сказали о трех версиях «заказа» чиновницы Херсона Екатерины Гандзюк

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить