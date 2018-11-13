Депутат Рады: долги населения за отопление пусть оплачивает «Нафтогаз»

Киев, , 07:22 — REGNUM Почти миллион граждан Украины остаются без тепла, заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает 12 ноября «112 Украина».

По его словам, отключение тепла произошло в семи населенных пунктах, включая Кривой Рог и Херсон. Ляшко отметил, что высокие цены на газ не позволяют жителям оплачивать ЖКХ услуги, что приводит к отключению тепла у граждан. Депутат Верховной рады призвал президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана немедленно дать тепло в квартиры.

Ляшко также предложил «Нафтогазу» вернуть огромные денежные премии из-за границы и за их счет оплатить долги украинских граждан.

Напомним, из-за отсутствия отопления в Шепетовке и Смеле были закрыты несколько школ.