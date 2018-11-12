В Ростовской области обезврежено 2 тыс. снарядов времён войны

Ростов-на-Дону, , 23:07 — REGNUM В Ростовской области с начала текущего года обезврежено почти 2 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет поисковики продолжают находить мины, снаряды, пушки и авиабомбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В числе опасных находок — пять авиабомб, 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат, восемь инженерных мин и другие боеприпасы, оставшихся в земле со времён военных 40-х. Уточняется, что наибольшее количество снарядов до сих пор хранится на территории Аксайского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.

Кроме того, по итогам поискового сезона 2018 года на территории Ростовской области обнаружено 200 останков воинов, удалось установить имена и боевой путь 16 погибших.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября в Ростове-на-Дону поисковики обнаружили блиндаж-бункер времён Великой Отечественной войны. Объект был найден при проведении строительно-земляных работ. Период его постройки, предположительно, весна-лето 1942 года.

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