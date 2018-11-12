Преподаватели математики не справились с тестированием Рособрнадзора

Москва, , 22:29 — REGNUM Почти половина российских преподавателей математики не справились с тестовой работой по своему предмету. Об этом сегодня, 12 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на предварительные итоги исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Всего в этом исследовании участвовали 22 тыс. педагогов из 67 регионов России. Исследование проходило анонимно, в нем также учитывались условия работы учителей, в частности тип школы, населенного пункта, стаж и возраст участников.

Результаты данного исследования помогут сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования в России и повышения квалификации, считает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Также чиновник отметил, что до 2020 года Рособрнадзор планирует разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам.

Что касается предварительных итогов исследования, то наиболее успешно педагоги справились с тестированием по обществознанию и праву. Удовлетворительный результат продемонстрировали преподаватели русского языка — 75% из них справились с заданиями.

Хуже всего ситуация оказалась с преподавателями математики — половина из них не справилась с тестированием.