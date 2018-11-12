В конкурсе по переименованию аэропортов РФ лидирует маршал Жуков

Москва, , 21:38 — REGNUM Авторы проекта «Великие имена России» сегодня, 12 ноября, объявили финалистов общенационального конкурса среди знаменитых соотечественников, в честь которых могут быть названы 47 крупнейших российских аэропортов.

Для каждого из аэропортов, который может быть переименован, определили тройку кандидатов, из которых теперь должны быть выбран победитель.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются имена маршалов и адмиралов. При этом полководцы советского периода более популярны, чем царские генералы. В принципе это объясняется тем, что эпоха Российской империи по времени отстоит дальше от современности.

Безоговорочным лидером оказался маршал Георгий Жуков. Его имя оказалось в шорт-листах в Екатеринбурге, Калуге, Волгограде и Москве (аэропорт «Домодедово»). Имена лётчиков и космонавтов, которые также являются людьми военными, пользуются не меньшей популярностью.

Так в Волгограде, в финал вышли Жуков, Маресьев и Чуйков.

Самым «мирным» оказался город Красноярск, здесь в финал вышли писатель Астафьев, певец Хворостовский и художница Сурикова.