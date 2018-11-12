В Ростове-на-Дону суд заблокировал сайты финансовой пирамиды «Кэшбери»

Ростов-на-Дону, , 21:09 — REGNUM Суд в Ростове-на-Дону постановил заблокировать сразу два сайта скандально известной компании «Кэшбери». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают местные СМИ.

Напомним, что Банк России назвал компанию «Кэшбери» крупнейшей финансовой пирамидой в современной истории России. Ущерб от её деятельности регулятор оценивает в 3 млрд рублей.

Против компании был подан иск в связи с выявлением информации на сайтах «Кэшбери», которая запрещена к распространению на территории России. Ответчиком по иску был Роскомнадзор, но это стало первым делом, в котором компания «Кэшбери» является фигурантом. В итоге суд постановил заблокировать сайт компании.

Также иск против компании подала прокуратура Кировского района Ростова. Там заявили, что «Кэшбери» обязана иметь соответствующую лицензию на территории России. Однако никакой лицензии у компании нет, и она вообще зарегистрирована в Лондоне.

По разным оценкам, жертвами финансовой пирамиды стали около полумиллиона человек.