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Amnesty International приветствует аресты в Эфиопии

Общество

«Эти аресты являются важным шагом»

Аддис-Абеба, 12 ноября 2018, 21:14 — REGNUM  Международная правозащитная организация Amnesty International приветствует аресты военных в Эфиопии, 12 ноября передает агентство Associated Press.

«Эти аресты являются важным шагом на пути к обеспечению полной ответственности за злоупотребления, которые продолжались в стране на протяжении нескольких десятилетий», — говорится в заявлении Amnesty International.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября власти Эфиопии арестовали 63 военного и представителя бизнеса по обвинению в нарушениях прав человека и коррупции.

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